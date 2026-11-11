L'11, 12 e 13 giugno, a Parma, torna il Festival della Serie A con la sua quarta edizione. L'annuncio è stato dato oggi durante il 'Social Football Summit 2026', andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, nel panel 'Emilia-Romagna, la casa del Festival': l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Sindaco di Parma Michele Guerra, moderati dal Direttore Editoriale di Lega Calcio Serie A Lorenzo Dallari, hanno presentato l'accordo triennale tra Lega Calcio Serie A, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma, per ospitare il Festival anche nelle prossime tre edizioni, quelle del 2027, 2028 e 2029 e continuare quindi il rapporto proficuo cominciato nel la prima edizione del 2024.
La manifestazione, nata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato, torna dopo l’enorme successo delle prime tre edizioni, per essere sempre più aperta a tutte le comunità che animano il sistema calcio, come ad esempio la Serie B, che organizzerà alcune delle attività durante la tre giorni di Parma.
Il Festival della Serie A, ancora totalmente gratuito per tutti i tifosi ed appassionati, regalerà un'esperienza totalmente immersiva nel centro della città e raccoglierà tutti gli eventi nel raggio di 500 metri in luoghi prestigiosi e ricchi di storia come il Teatro Regio, i Portici del Grano e la Biblioteca San Giovanni, ma anche il Laboratorio di San Paolo, il Complesso Monumentale della Pilotta, Piazza Garibaldi e il Parco Ducale, in cui verrà allestito un innovativo Family Village e dove si svolgerà il torneo dimostrativo della Kings League.
Nell'edizione 2027 verranno poi aperte le porte a due nuove location: la Galleria San Ludovico, che tornerà ad ospitare alcuni dei panel, e la Chiesa di San Marcellino, che invece sarà l'anima culturale del Festival della Serie A, con la rassegna letteraria e molte altre novità che saranno svelate nel corso dei prossimi mesi sui canali ufficiali della Lega Calcio Serie A.
L'attenzione sarà sempre più rivolta ai giovani, alle nuove generazioni, ai bambini e ai ragazzi con spazi e attività a loro dedicati, mentre saranno confermati e arricchiti anche in questa edizione la Fan Zone e il Digital Creative Hub.
“Abbiamo avuto il merito di individuare fin da subito una regione illuminata, l’Emilia-Romagna, che aveva fato della Sport Valley un progetto centrale nella sua strategia, e abbiamo scelto Parma, una bellissima città d’arte, che ogni anno ci regala nuove location incredibili – ha detto Luigi De Siervo – l’evento l’abbiamo costruito insieme con l’idea di migliorarci, aggiungendo nuovi pezzi come ad esempio la presentazione del calendario, primo appuntamento della nuova stagione. Riteniamo giusto dedicare il primo week end libero che abbiamo dopo la fine del campionato e dedicarlo alle persone che ci seguono tutto l’anno, vogliamo incontrare i tifosi senza filtri e confrontarci con loro”
“Voglio fare i complimenti alla Serie A, Festival esempio di una lega moderna che cerca di uscire da cliche della mera organizzazione dell’evento sportivo e cerca di posizionarsi a livello sociale sul territorio – ha spiegato il Presidente della Lega B Paolo Bedin - siamo stati graditi ospiti negli anni scorsi e dquest’anno ricaveremo uno spazio di una mezza giornata per creare il Festival della Serie B, per cui ringrazio Lega Calcio Serie A, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma".
"L’evento si inserisce in una strategia regionale legata a tutti gli sport a 360 gradi, calcio compreso. Tra pochi giorni avremo le finali di Coppa Davis a Bologna – ha spiegato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale - la regione è diventata un punto di riferimento internzionale per gli eventi sportivi e per gli sportivi. Parma gioca in Serie A in tutti i campionati, non solo nel calcio, è una città europea e siamo felici possa ospitare le prossime tre edizioni del Festival
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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