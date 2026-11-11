Lo scenario di una Roma campione d'Italia a maggio non è così peregrino, secondo Vincent Candela, ex terzino francese che con i capitolini vinse il campionato italiano nella stagione 2000-2001: "Gasperini è un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria. Se la giocherà fino alla fine con l’Inter, che resta una squadra più forte e assortita di quella giallorossa", le sue parole a La Repubblica.