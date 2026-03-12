La trentaduesima giornata del girone A di Serie C mette di fronte una sfida impegnativa per l’Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri, reduci da un momento complicato con otto partite consecutive senza vittorie, saranno impegnati lunedì sera sul campo della capolista Vicenza.

La formazione interista arriva alla trasferta dopo la sconfitta casalinga contro l’AlbinoLeffe, risultato che ha ulteriormente rallentato la corsa in classifica. Di fronte ci sarà però una delle squadre più solide del campionato, determinata a difendere il primato nel girone.

La direzione dell’incontro è stata affidata a Fabio Rosario Luongo della sezione arbitrale di Frattamaggiore. Gli assistenti saranno Matteo Nigri della sezione di Trieste e Angelo Tomasi di Lecce. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Alessandro Pizzi di Bergamo, mentre Leo Posteraro di Verona sarà l’operatore FVS.