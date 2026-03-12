Sul canale di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto fa il punto sull’indiscrezione delle ultime ore legata al possibile trasferimento di Marcus Thuram alla Juventus. Il giornalista smentisce che cui possa essere questa possibilità, affermando che al momento non risultano contatti tra le parti. La Juventus ad oggi ha altre idee per l’attacco, Thuram non è un obiettivo bianconero. Si tratta dunque di una pista difficilmente percorribile e Marcus, che in bianconero ritroverebbe il fratello Khephren, al momento è un nome che divide il board.
Arrivano invece buone notizie sul fronte relativo a Brooke Norton-Cuffy. L’Inter a gennaio aveva bloccato il calciatore, era un obiettivo reale e concreto. L’inglese sarebbe certamente arrivato se fosse uscito Denzel Dumfries. L’operazione non si è poi concretizzata, ma per Moretto il calciatore resta in uscita dal Genoa per giugno. Ci sono diversi club interessati sia in Italia che in Premier League, dunque è possibile che si riapra la pista Inter.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
