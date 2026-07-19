Lucumí, difensore del Bologna, continua ad attendere un eventuale affondo della Juventus, considerata la destinazione preferita. Il Resto del Carlino riferisce che l'Inter avrebbe spostato la propria attenzione su altri profili, individuando in Cristian Romero e John Stones le priorità per il reparto difensivo. Su Lucumì, comunque, non si sono ancora registrati sviluppi interessanti e sicuramente a cavallo tra giugno e luglio potrebbe anche arrivare un primo affondo di qualcuno. Negli scorsi giorni si era anche parlato di possibilità Premier League. E con questo calciomercato, non è mai da escludere un interessamento del massimo campionato inglese.