Dopo Dario Baccin, anche Piero Ausilio è atteso oggi a Donaueschingen, sede del ritiro estivo dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro resterà alcuni giorni accanto alla squadra, mentre Giuseppe Marotta dovrebbe raggiungere il gruppo più avanti, a ridosso dell’amichevole contro il Karlsruhe.

Come scrive Il Corriere dello Sport, la presenza di Ausilio servirà soprattutto per fare il punto sul mercato insieme a Cristian Chivu. La preparazione è già iniziata e diversi tasselli della rosa devono ancora essere sistemati.

Il mercato entra nella fase decisiva

In casa Inter non è mai filtrata particolare fretta, anche perché i piani iniziali sono stati modificati più volte nelle ultime settimane. Adesso, però, il momento delle decisioni si avvicina. Prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e Perth, Chivu spera di poter accogliere almeno qualche nuovo rinforzo. Il confronto con Ausilio servirà quindi a definire priorità, investimenti e margini di manovra nei reparti ancora da completare.