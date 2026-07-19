Intervistato da SofaScore a poche ore dal calcio d'inizio della finale dei Mondiali, Christian Vieri ha esaltato le performance regalate sin qui dal capitano nerazzurro Lautaro Martinez al punto da dare al Toro un voto altissimo: "Gli do 9,5; ha portato lui l'Argentina in finale, quindi qualunque cosa succeda il voto è questo. È sempre stato una leggenda, un grande goleador. Parlavo con due miei ex compagni come Esteban Cambiasso e Marco Materazzi dicendo loro che l'Argentina è forte perché, anche togli Lionel Messi, ha comunque Julian Alvarez e Lautaro, due cannonieri da 25-30 gol l'anno. Hanno fame".