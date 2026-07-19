Cristian Romero ha le valigie sulla porta. Il Tottenham, infatti, si aspetta che il nazionale argentino lasci il club quest'estate. Secondo le informazioni raccolte da TEAMtalk, il club londinese si sta approcciando alla nuova stagione partendo dal presupposto che il nazionale argentino non farà parte della rosa di Roberto De Zerbi, e peranto sta lavorando attivamente per definire il suo futuro prima del suo rientro dalla lunga pausa per i Mondiali. Sebbene De Zerbi abbia sempre ammirato le qualità di Romero come difensore, lo stesso mister non era del tutto convinto da alcuni aspetti extra-campo che riguardavano il giocatore e ciò ha portato l'allenatore ex Sassuolo a rinforzare il Tottenham con gli arrivi di Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi, offrendo agli Spurs maggiore flessibilità in caso di partenza di Romero. Secondo quanto appreso da TEAMtalk, inoltre, il Tottenham si sta preparando a riprendere i colloqui contrattuali con Micky van de Ven nel tentativo di blindare il difensore olandese con un nuovo accordo a lungo termine, a dimostrazione dell'alta considerazione che il club nutre nei suoi confronti; cosa che invece non è prevista per l'ex Atalanta, per il quale anzi si contempla una sua cessione e punta a una cifra vicina ai 50 milioni di sterline (59 milioni di euro).
Obiettivo, definire il futuro il prima possibile
Tuttavia, secondo alcune fonti, sta crescendo la convinzione interna che, visti i precedenti infortuni di Romero, il club potrebbe alla fine accontentarsi di un'offerta più vicina ai 40 milioni di sterline (47 milioni di euro) qualora si presentasse l'occasione giusta. L'interesse per il finalista di questi Mondiali è senz'altro in crescita, con l'Inter ultima in ordine di tempo ad aver chiesto informazioni su Romero: uno degli scenari discussi prevede un accordo strutturato in cui una delle transazioni viene inizialmente conclusa come un prestito con obbligo di acquisto, posticipando di fatto il trasferimento definitivo di 12 mesi. Cristian Chivu vedrebbe in Romero un elemento ideale per sopperire ad un'eventuale partenza di Alessandro Bastoni, riporta il portale. Anche Real Madrid e Barcellona hanno avuto colloqui riguardo al giocatore della nazionale argentina: i catalani apprezzano il profilo di Romero, anche se un eventuale trasferimento dipenderebbe dalla cessione di altri giocatori al fine di creare spazio finanziario e posti liberi in rosa. Il Real Madrid, dal canto suo, resta fermamente alla ricerca di un difensore centrale: qualora la richiesta del Tottenham scendesse al di sotto dei 50 milioni di sterline, le Merengues valuterebbero l'affare con favore. Più defilato l'Atletico Madrid, che segue il difensore da diversi anni e continua a monitorare la sua situazione, con Diego Simeone che apprezza costantemente il suo stile di gioco aggressivo e le sue doti di leadership. Idealmente, gli Spurs vorrebbero che la questione del futuro di Romero fosse risolta prima del suo rientro per il ritiro pre-campionato: a seguito della partecipazione dell'Argentina ai Mondiali, il suo rientro non è previsto prima di agosto, e il Tottenham vuole evitare che l'incertezza si protragga nelle ultime settimane della finestra di mercato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:34 L'Inter a Perth, partite trasmesse in oltre 20 Paesi. Attesi Vieri e Zanetti
- 16:20 Inter a Hong Kong senza big, gli organizzatori: "C'è un impegno dei club"
- 16:10 Andres: "All'Inter mi sento amata". E ora vuole vincere lo Scudetto
- 16:00 Gioia per Provedel: la compagna Ludovica Martino è incinta
- 15:50 videoRegalo speciale per Spike Lee: a lui la nuova maglia away Inter
- 15:40 Roma, Mancini dopo il rinnovo: "Legame che va sopra ogni cosa"
- 15:30 Mercato folle, Ibrahimovic si ribella: "Per Rogers 140 mln, e allora Yamal?"
- 15:20 Romero-Tottenham, fine della corsa. Inter tra le pretendenti: la strategia
- 15:18 Zanetti: "In finale le due squadre migliori. Ora vogliamo fare la storia"
- 15:02 L'AIA premia La Penna, l'arbitro di Inter-Juve e del caso Bastoni-Kalulu
- 14:48 Piqué: "Spagna-Argentina tra le finali più belle. E dire che l'Albiceleste..."
- 14:33 L'Udinese e Zaniolo verso l'accordo: disgelo tra il giocatore e i friulani
- 14:19 Odissea Agustina: l'infernale viaggio per la finale della moglie di Lautaro
- 14:05 Il Palermo non molla Kamaté: i rosanero ancora sulle sue tracce
- 13:51 Sassuolo su Acerbi: offerto un contratto al difensore
- 13:37 Messi: "Questo gruppo ha scritto la storia, a prescindere dal risultato"
- 13:23 Pio Esposito, altro numero in allenamento. E Dimarco: "Bravo, Diego!"
- 13:10 Sky Sport - Prosegue la ricerca dell'esterno: riflessioni in corso per l'Inter
- 13:05 Mondiali, vincitori e finalisti: una collezione speciale in casa Inter
- 12:50 Il Giorno - Le uscite non si sbloccano: Pavard può restare, Frattesi senza offerte
- 12:35 Partitella in casa Inter, in gol Carlos Augusto e Pio Esposito
- 12:20 Massolin, il talento francese vuole l'Inter: il piano per convincere Chivu
- 12:05 Mkhitaryan, altro che last dance: "Non è detto che smetta dopo quest'anno"
- 11:50 Adani: "Tutti parlano di me, ma io sono questo e non cambierò mai"
- 11:36 Dalla Turchia: proposta informale per Singo, sul tavolo 30 milioni più bonus
- 11:22 Fontana: "Grande chance per Martinez, ma con Provedel i titolari sono due"
- 11:08 Inter, il commovente messaggio d'addio di Beatrix Fordos: "Grazie di tutto"
- 10:54 Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare. Sui giovani, gli obiettivi e i derby..."
- 10:40 Akanji compie 31 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 10:26 TS - Perisic aspetta l'Inter: chiederebbe la cessione per tornare a Milano
- 10:12 Bertoni: "Lautaro incide sempre, sa farsi sentire anche dalla panchina"
- 09:57 CdS - Chivu punta sulla linea verde: dopo Pio, Mosconi sogna la prima squadra
- 09:43 SM - Spunta anche Singo per la fascia destra: piace la sua duttilità
- 09:29 CdS - Stasera tutti davanti alla tv per fare il tifo per Lautaro
- 09:15 CdS - Ausilio raggiunge Chivu: summit di mercato prima della tournée
- 09:02 Capello: "Lautaro? Gli allenatori sono superstiziosi... Lo terrei in panchina"
- 08:48 CdS - Domenica di lavoro: Dimarco torna in gruppo, pomeriggio di riposo
- 08:43 TS - Chivu frigge e aspetta i rinforzi, oggi arriva Ausilio in ritiro
- 08:29 GdS - Spence, la resa dei conti: domani summit decisivo. Per la difesa c'è Stones
- 08:15 CdS - Ancora quattro caselle da riempire: tutti i nomi sul taccuino di Ausilio
- 08:00 GdS - Stankovic studia da vice Calhanoglu: Chivu pronto a testarlo in regia
- 00:00 Qui non è Space Jam
- 23:51 Read nei desideri dell'Inter, parla il dt del Feyenoord: "Serve l'offerta giusta"
- 23:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 23:30 Frattesi, quale futuro? Juve e Premier in prima fila. E il Napoli...
- 23:15 Inter, Cocchi via in prestito: la prossima settimana la scelta della squadra
- 23:05 Assemblea di Lega, saranno presenti anche Maldini e Malagò
- 23:00 L'ex Inter Moretti firma ancora in Serie C: ufficiale il suo approdo al Novara
- 22:45 Capitolo Pavard: la situazione di una possibile cessione. E se parte il francese...
- 22:30 Monza, continua l'avvicinamento all'Inter: 4-3 contro la Pro Vercelli in amichevole
- 22:15 Spagna, carica De la Fuente: "Ci godremo ogni momento con le nostre armi"
- 22:00 Francia-Inghilterra, Thuram in panchina. Out anche Dembelé, Kane e Bellingham
- 21:45 Lombardi: “Dalle big mi aspetto colpi importanti sul mercato”
- 21:30 Juve, Spalletti: "Cerchiamo un portiere. Su Di Gregorio dico che..."
- 21:15 Francia in campo alle 23, Deschamps: "Abbiamo una responsabilità"
- 21:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 20:44 Il papà di Lautaro: "Tra lui e l'Inter un rapporto speciale, è legatissimo al club"
- 20:30 Diouf a destra e L. Henrique a sinistra: Chivu (per ora) fa di necessità virtù
- 20:15 Chivu 'martella' i suoi sull'aggressività: le indicazioni sono chiarissime
- 20:00 Lucumi, scende la valutazione: Inter e Juventus alla finestra per il difensore
- 19:40 Cristian Chivu incontra il Console italiano in Germania e una delegazione
- 19:25 UFFICIALE - Fordos saluta l'Inter Women e torna alla Lazio dopo 4 anni
- 19:11 Serie A nuovamente convocata in assemblea: la data dell'appuntamento
- 18:56 Quando il calcio incontra la musica: una playlist per i finalisti nerazzurri
- 18:48 Rinnovo importante in casa Inter: primo contratto da pro per Donato
- 18:42 Si muove il mercato del vivaio Inter: firma il classe 2012 Augusto Ferri
- 18:31 Zanetti: "Lautaro, gol vittoria con la 22. Meglio non poteva andare"
- 18:24 Ranocchia sul nuovo CT: "Faccio il tifo per Conte, però Pirlo mi piace"
- 18:10 UFFICIALE - Como, un'operazione anche in uscita: Engelhardt va al Friburgo
- 17:55 Mosconi: "Prendo spunto da Esposito. Il mio futuro? Non so rispondere"