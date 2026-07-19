Cristian Romero ha le valigie sulla porta. Il Tottenham, infatti, si aspetta che il nazionale argentino lasci il club quest'estate. Secondo le informazioni raccolte da TEAMtalk, il club londinese si sta approcciando alla nuova stagione partendo dal presupposto che il nazionale argentino non farà parte della rosa di Roberto De Zerbi, e peranto sta lavorando attivamente per definire il suo futuro prima del suo rientro dalla lunga pausa per i Mondiali. Sebbene De Zerbi abbia sempre ammirato le qualità di Romero come difensore, lo stesso mister non era del tutto convinto da alcuni aspetti extra-campo che riguardavano il giocatore e ciò ha portato l'allenatore ex Sassuolo a rinforzare il Tottenham con gli arrivi di Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi, offrendo agli Spurs maggiore flessibilità in caso di partenza di Romero. Secondo quanto appreso da TEAMtalk, inoltre, il Tottenham si sta preparando a riprendere i colloqui contrattuali con Micky van de Ven nel tentativo di blindare il difensore olandese con un nuovo accordo a lungo termine, a dimostrazione dell'alta considerazione che il club nutre nei suoi confronti; cosa che invece non è prevista per l'ex Atalanta, per il quale anzi si contempla una sua cessione e punta a una cifra vicina ai 50 milioni di sterline (59 milioni di euro).

Obiettivo, definire il futuro il prima possibile

Tuttavia, secondo alcune fonti, sta crescendo la convinzione interna che, visti i precedenti infortuni di Romero, il club potrebbe alla fine accontentarsi di un'offerta più vicina ai 40 milioni di sterline (47 milioni di euro) qualora si presentasse l'occasione giusta. L'interesse per il finalista di questi Mondiali è senz'altro in crescita, con l'Inter ultima in ordine di tempo ad aver chiesto informazioni su Romero: uno degli scenari discussi prevede un accordo strutturato in cui una delle transazioni viene inizialmente conclusa come un prestito con obbligo di acquisto, posticipando di fatto il trasferimento definitivo di 12 mesi. Cristian Chivu vedrebbe in Romero un elemento ideale per sopperire ad un'eventuale partenza di Alessandro Bastoni, riporta il portale. Anche Real Madrid e Barcellona hanno avuto colloqui riguardo al giocatore della nazionale argentina: i catalani apprezzano il profilo di Romero, anche se un eventuale trasferimento dipenderebbe dalla cessione di altri giocatori al fine di creare spazio finanziario e posti liberi in rosa. Il Real Madrid, dal canto suo, resta fermamente alla ricerca di un difensore centrale: qualora la richiesta del Tottenham scendesse al di sotto dei 50 milioni di sterline, le Merengues valuterebbero l'affare con favore. Più defilato l'Atletico Madrid, che segue il difensore da diversi anni e continua a monitorare la sua situazione, con Diego Simeone che apprezza costantemente il suo stile di gioco aggressivo e le sue doti di leadership. Idealmente, gli Spurs vorrebbero che la questione del futuro di Romero fosse risolta prima del suo rientro per il ritiro pre-campionato: a seguito della partecipazione dell'Argentina ai Mondiali, il suo rientro non è previsto prima di agosto, e il Tottenham vuole evitare che l'incertezza si protragga nelle ultime settimane della finestra di mercato.