Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello dice la sua sulla finalissima Mondiale di stasera tra Spagna e Argentina: "Onestamente credevo che la finale sarebbe stata quella che invece è la finalina... - ha detto il decano degli allenatori italiani - Vedevo la Francia talmente forte, imbattibile con quell'attacco stellare. Invece è stata una delusione allo stesso modo dell'Inghilterra, che è stata travolta dalla solita paura: se quando sei in vantaggio togli gli attaccanti e metti i difensori, il messaggio che passa è soltanto uno. E non è ovviamente positivo". Secondo l'ex allenatore, la Spagna arriva all'ultimo atto con una struttura di gioco particolarmente solida.
Secondo Capello, l'Albiceleste potrebbe pagare la battaglia contro l'Inghilterra. "L'Argentina ha fatto una vera e propria 'guerra' e ha vinto, ma tutto ciò che ruotava intorno a questa partita l'ha costretta a spendere tanto in termini di energie fisiche e mentali. La domanda quindi è: il fatto di aver vinto permette di recuperare queste energie?".
Lautaro? Capello ci scherza su
Due parole anche su Lautaro e le scelte di Scaloni in attacco: "Gli allenatori sono tutti superstiziosi, se io fossi il ct lascerei fuori... Scherzi a parte, vedrete Scaloni chi ha spesso di più nell'ultima partita e, in generale, lungo tutto il torneo. Le soluzioni dalla panchina comunque saranno molto importanti".
Autore: Ludovica Ferrante
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