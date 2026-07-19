Il mercato dell’Inter entra nella fase delle scelte. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, arrivati al 19 luglio la dirigenza deve ancora coprire almeno quattro caselle e soprattutto decidere come distribuire le risorse disponibili tra fascia destra, difesa e centrocampo. Il budget iniziale era di circa 50 milioni di euro, a cui aggiungere gli incassi delle cessioni. Finora sono arrivati Aleksandar Stankovic, Ivan Provedel e Yanis Massolin, mentre l’uscita più pesante è stata quella di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid attraverso il pagamento della clausola.

Ora il problema è chiaro: non sarà possibile investire cifre elevate in ogni reparto. Servirà quindi scegliere dove concentrare lo sforzo economico e dove invece cercare soluzioni più sostenibili.

Spence e Read per la fascia, Perisic come soluzione low-cost

Per sostituire Dumfries, i nomi principali sono Djed Spence e Givairo Read. Entrambi richiederebbero però un investimento importante, con una valutazione che parte da circa 30 milioni e può arrivare fino a 40 per l’inglese. L’Inter deve quindi capire se valga la pena concentrare una parte consistente del budget sulla fascia. In alternativa resta viva anche la suggestione Ivan Perisic, soluzione d’esperienza e decisamente più economica.

Romero il sogno per la difesa

Se il club dovesse risparmiare sull’esterno, potrebbe invece destinare più risorse al centrale difensivo. Il nome più ambizioso è quello di Cristian Romero, valutato dal Tottenham tra i 45 e i 50 milioni di euro. L’argentino sarebbe disponibile a tornare in Italia, ma l’operazione richiede uno sforzo importante. L’alternativa low-cost è John Stones, svincolato dal Manchester City e già proposto ai nerazzurri. Molto dipenderà anche dal futuro di Pavard: in caso di permanenza del francese potrebbe bastare un solo nuovo innesto.

Curtis Jones resta il desiderio a centrocampo

In mediana, invece, il primo nome resta Curtis Jones. Prima, però, l’Inter deve necessariamente sfoltire il reparto. Il Liverpool continua a chiedere circa 40 milioni e l’eventuale assalto dipenderà da quanto verrà speso sugli altri fronti. Il mercato nerazzurro si riduce quindi a un equilibrio delicato: Spence, Read, Romero e Jones rappresentano le opzioni più costose, mentre Perisic e Stones possono liberare risorse per puntare forte altrove.