Dopo l’incontro con la stampa di Henrikh Mkhitaryan si è svolta la seduta d’allenamento odierna. I nerazzurri, che si alleneranno solo questa mattina e godranno poi del pomeriggio libero, hanno svolto una partitella in famiglia non solo per riattivare i muscoli ma anche per prendere le misure e tornare a riassaggiare il pallone. Da segnalare un bel gol realizzato da Carlos Augusto a cui è seguito quello di Pio Esposito, con cui si è complimentato Dimarco: “Bravo Diego”, le parole per un gol che ha ricordato quelli del Principe Milito.