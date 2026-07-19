Dopo l’incontro con la stampa di Henrikh Mkhitaryan si è svolta la seduta d’allenamento odierna. I nerazzurri, che si alleneranno solo questa mattina e godranno poi del pomeriggio libero, hanno svolto una partitella in famiglia non solo per riattivare i muscoli ma anche per prendere le misure e tornare a riassaggiare il pallone. Da segnalare un bel gol realizzato da Carlos Augusto a cui è seguito quello di Pio Esposito, con cui si è complimentato Dimarco: “Bravo Diego”, le parole per un gol che ha ricordato quelli del Principe Milito.
Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 12:35
Autore: Ludovica Ferrante
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