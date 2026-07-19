Ivan Perisic torna a far parlare di sé in ottica Inter. Il nome dell'esterno croato del PSV Eindhoven è accostato ai nerazzurri ormai dallo scorso gennaio, quando si era parlato di un possibile ritorno a Milano. L'operazione non si è concretizzata durante la finestra invernale di mercato ma, con l'apertura della sessione estiva, l'ipotesi è tornata d'attualità e il possibile ritorno in nerazzurro del classe 1989 continua a essere oggetto di indiscrezioni.

La storia su Instagram

A riaccendere le voci ci ha pensato lo stesso Perisic, che nelle ultime ore ha condiviso nelle proprie storie Instagram un post pubblicato dall'Inter dedicato ai finalisti nerazzurri dei Mondiali dal 1982 al 2026.

Tra i protagonisti dell'immagine compare anche il croato, finalista a Russia 2018 con la sua Croazia nella sfida persa contro la Francia, insieme all'ex compagno Marcelo Brozovic. Un semplice gesto social che di questi tempi può fare... "rumore".