Javier Zanetti non può che usare un unico aggettivo per definire Lionel Messi: "È unico", afferma il vicepresidente dell'Inter ed ex compagno di Nazionale della Pulga. "A 39 anni ha ancora quella voglia, quella fame di gloria e quella volontà di portare in alto l'Argentina. In questo modo contagia anche i suoi compagni". A Pupi viene anche chiesto se ha esultato più al suo gol contro l'Inghilterra nel 1998 o a quelli realizzati da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez: "Direi più a quelli dell'altra sera, perché viverli da tifoso ha un altro sapore. In campo ho urlato un sacco perché per me era un momento unico, avevo fatto gol all'Inghilterra in un Mondiale. Sono sensazioni diverse, l'altro giorno, per come si era messa la partita, e per il fatto che Lautaro, che ci ha regalato il trionfo, è un giocatore dell'Inter e aveva la numero 22... Meglio non poteva andare. È stata una serata spettacolare".