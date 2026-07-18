Nel corso dell'odierna conferenza stampa a Trigoria, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, non ha escluso e anzi ha pure definito probabile la cessione di un elemento importante della propria rosa per poter far quadrare i conti in ottica Fair Play Finanziario: "Su questi temi, nell’arco dell’ultimo anno, da giugno scorso a oggi, c’è stata una continua evoluzione e un cambiamento delle informazioni. Probabilmente è stato così anche per la proprietà, perché quello con la UEFA è un accordo particolare e i numeri possono cambiare di volta in volta. Come ho detto prima, purtroppo bisogna adattarsi. Probabilmente sarà necessaria una cessione importante. La scadenza è stata spostata oltre il 30 giugno per dare più tempo a tutte le società coinvolte, perché la Roma non è l’unico club in questa situazione".

La Roma potrà comunque acquistare

Il tecnico giallorosso si augura che la questione possa avere una fine quanto mai rapida: "La speranza è quella di risolvere questa questione una volta per tutte. È ciò che vorremmo tutti, anche se mi rendo conto che non sia facile rimediare in pochi mesi a una situazione che si è creata nel corso di parecchi anni. Il compito è difficile dal punto di vista dei numeri, ma ce la metteremo tutta e faremo di tutto per risolvere definitivamente il problema. Questo permetterebbe anche alla società di essere più libera negli investimenti e nelle proprie scelte. È sicuramente un compito arduo, soprattutto per il direttore sportivo. Tuttavia, questa situazione non impedisce alla Roma di effettuare anche acquisti e operazioni in entrata. Se vogliamo, questa è una buona notizia".