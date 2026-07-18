Un rinnovo importante per le giovanili dell'Inter: il club nerazzurro ha infatti blindato uno dei talenti più promettenti della propria cantera facendo sottoscrivere al difensore Andrea Donato, colonna dell'Under 17 di Samir Handanovic, il suo primo contratto da professionista fino al 2029. Accompagnato dal suo agente Davide Lippi, Donato ha messo nero su bianco il primo passo verso una carriera che ci auguriamo possa essere luminosa. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 18:48
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.