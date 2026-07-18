Un rinnovo importante per le giovanili dell'Inter: il club nerazzurro ha infatti blindato uno dei talenti più promettenti della propria cantera facendo sottoscrivere al difensore Andrea Donato, colonna dell'Under 17 di Samir Handanovic, il suo primo contratto da professionista fino al 2029. Accompagnato dal suo agente Davide Lippi, Donato ha messo nero su bianco il primo passo verso una carriera che ci auguriamo possa essere luminosa.

Andrea #Donato has signed his professional contract with #Inter. Deal until 2029 and completed by the agent David Lippi. #transfers pic.twitter.com/pUU7KOoAw8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2026