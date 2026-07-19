Un vero e proprio tormento: questo si è rivelato essere il viaggio di Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, verso East Rutherford, dove questa sera il marito si giocherà la possibilità di conquistare il Mondiale nella finale con la Spagna. Il tragitto è stato funestato da una serie di eventi imprevisti che hanno complicato l'arrivo suo e dei suoi due figli Nina e Theo. È stata la stessa Agustina a dare il 'diario di bordo' sul suo profilo Instagram: tutto è iniziato ancor prima che l'aereo potesse decollare, allorché una forte tempesta li ha costretti a rimanere sulla pista per diversi minuti, in attesa che il tempo migliorasse. Tre ore dopo, quando la tempesta si è placata, l'aereo ha ricevuto l'autorizzazione a decollare e a proseguire il viaggio.

Ci si è messo anche Donald Trump

Ma, purtroppo per loro, non è finita qui: sua madre, infatti, è stata protagonista di un singolare grattacapo. "Abbiamo passato più tempo sull'aereo perché il nome di mia madre è ricercato dall'Interpol", ha spiegato Agustina, un caso di omonimia inatteso. Altro stop forzato prima di spiccare il volo per il New Jersey, ma prima dell'atterraggio nuova amara sorpresa: "Un'altra ora in volo perché stava arrivando Donald Trump e hanno chiuso tutti gli aeroporti proprio quando stavamo per atterrare". Il volo ha dovuto sorvolare la zona fino a quando non ha ricevuto l'autorizzazione all'atterraggio e Agustina ha potuto finalmente mettere piede a New York.