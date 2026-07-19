Zlatan Ibrahimovic non ci sta. Di fronte alla notizia dell'acquisto da parte del Chelsea di Morgan Rogers per 117 milioni di sterline, quasi 140 milioni di euro, il dirigente del Milan ed ex attaccante dell'Inter invita tutte le parti a fare qualcosa per frenare questa deriva a suo dire folle: "Devono fermare questa cosa immediatamente, non è possibile che ogni giocatore valga cento milioni di sterline; ta diventando fuori controllo, a dire il vero. Mi chiedo quanto varranno Lamine Yamal, Vinicius e Michael Olise se Rogers costa quella cifra, questa cosa deve finire", afferma dagli studi di Fox Sports.