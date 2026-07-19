Yanis Massolin è uno dei volti nuovi che stanno cercando di ritagliarsi spazio nel gruppo nerazzurro. Il centrocampista francese, arrivato all’Inter dopo l’esperienza al Modena, sta vivendo il suo primo vero periodo da giocatore nerazzurro, e, dopo aver completato il trasferimento a gennaio ed essersi unito definitivamente al club, è partito con la squadra per effettuare il ritiro estivo. La sua presenza non passa inosservata: il look con una folta chioma riccia è diventato quasi un tratto distintivo anche agli occhi dei tifosi, che giorno dopo giorno stanno iniziando ad "affezionarsi" al suo volto. In campo, però, Massolin vuole essere riconosciuto soprattutto per le sue qualità e per la capacità di mettersi a disposizione del gruppo. Durante il ritiro estivo il francese ha trovato un punto di riferimento in Andy Diouf. I due condividono un percorso simile, con un’età molto vicina, ma soprattutto elementi che hanno favorito un’intesa immediata dentro e fuori dal terreno di gioco. La coppia rappresenta una figura importante nello spogliatoio nerazzurro e può aiutare entrambi ad adattarsi più rapidamente alle richieste del nuovo ambiente.

Le richieste dal mercato per Massolin

Nonostante il ragazzo ex Modena ha iniziato benissimo il ritiro nerazzurro, per Massolin, però, il lavoro è appena iniziato. Il centrocampo dell’Inter è un reparto ricco di alternative e la concorrenza per trovare spazio sarà elevata. Il classe francese dovrà quindi sfruttare ogni occasione concessa da Cristian Chivu, mostrando intensità, personalità e continuità negli allenamenti. Nel frattempo il suo profilo continua ad attirare l’attenzione di diversi club di Serie A e Serie B, ma la priorità del giocatore resta quella di convincere lo staff tecnico nerazzurro e conquistare la propria occasione ad Appiano.