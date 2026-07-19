Antonio Conte, ospite negli studi di DAZN nel pre partita di Spagna-Argentina, ha parlato di Lautaro Martinez, ricordando la parentesi condivisa insieme all'Inter.
"Sono arrivato all’Inter quando Lautaro l’anno prima con Spalletti non era un titolare fisso. Con me insieme a Lukaku ha composto una coppia che si sposava alla perfezione. Due giocatori veramente forti, ci hanno permesso di vincere lo Scudetto dopo 10 anni - le sue parole -. Lautaro è cresciuto tantissimo a livello di personalità, leader riconosciuto anche dai compagni. Quando gioca dà sempre tutto, oggi dare una valutazione a Lautaro diventa difficile. A quanto lo venderesti? Perché fa anche giocate da numero 10"
Le parole su Romero
L'ex tecnico del Napoli ha parlato anche di Romero, difensore allenato al Tottenham e accostato sul mercato all'Inter. "Lui è un giocatore spigoloso, gli argentini sono ancora di strada. È una cosa positiva e sta venendo a mancare. In partita è sempre morte tua vita mia. Innervosire l'avversario fa parte del gioco", le sue parole.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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