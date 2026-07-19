Henrikh Mkhitaryan non lascia, non ancora. Molti avevano percepito il prolungamento con l'Inter come una sorta di 'last dance', un'ultima grande stagione prima di concludere la sua carriera l'anno prossimo quando avrà ormai 38 anni. Ma dalle parole di oggi non emerge questa certezza. Non è al momento scontato che l'armeno smetta nella prossima stagione:

“Ovviamente ho parlato con la società solo dopo la partita contro il Bologna, poi ho fatto le mie valutazioni, ho pensato che magari posso giocare un altro anno. Ovviamente non vuol dire che dopo questa stagione mi smetterò, però bisogna avere la testa in questo campionato, in questa stagione e poi penseremo ai prossimi anni”.

Tutto resta insomma aperto in vista del prossimo campionato, anche se è ovviamente da capire quanto l'eventuale nuovo contratto arriverà ancora con l'Inter. Intanto Cristian Chivu se lo gode, una chioccia di lusso per i tanti giovani che quest'anno popoleranno la rosa.