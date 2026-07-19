L'arrivo di Inter, Milan e Juventus a Perth per il Calcio Italiano Festival esalta anche le istituzioni locali della Western Australia. Il Ministro del Turismo ad interim Tony Buti non si nasconde: "C'è un'enorme attesa per questo evento unico al mondo e l'annuncio dei partner televisivi dimostra la portata che questi incontri avranno. Non solo migliaia di persone visiteranno l'Australia Occidentale per l'evento, ma la visibilità del nostro Stato a livello globale avrà un valore incredibile".

Gli fa eco Rita Saffioti, Ministro locale dello Sport: "Perth e l'Australia Occidentale saranno il centro del calcio mondiale questo agosto. I Mondiali stanno per concludersi e, con le principali competizioni europee ancora da iniziare, l'Italian Football Festival dell'Australia Occidentale sarà il più grande evento calcistico mondiale. I partner televisivi annunciati oggi garantiranno che il nostro incredibile Stato venga trasmesso nelle case di tutto il mondo. Questa è un'incredibile opportunità di visibilità per l'Australia Occidentale e mostrerà il nostro fantastico Stato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo".

Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 17:34 / Fonte: Government of Western Australia
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.