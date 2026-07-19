L'arrivo di Inter, Milan e Juventus a Perth per il Calcio Italiano Festival esalta anche le istituzioni locali della Western Australia. Il Ministro del Turismo ad interim Tony Buti non si nasconde: "C'è un'enorme attesa per questo evento unico al mondo e l'annuncio dei partner televisivi dimostra la portata che questi incontri avranno. Non solo migliaia di persone visiteranno l'Australia Occidentale per l'evento, ma la visibilità del nostro Stato a livello globale avrà un valore incredibile".

Gli fa eco Rita Saffioti, Ministro locale dello Sport: "Perth e l'Australia Occidentale saranno il centro del calcio mondiale questo agosto. I Mondiali stanno per concludersi e, con le principali competizioni europee ancora da iniziare, l'Italian Football Festival dell'Australia Occidentale sarà il più grande evento calcistico mondiale. I partner televisivi annunciati oggi garantiranno che il nostro incredibile Stato venga trasmesso nelle case di tutto il mondo. Questa è un'incredibile opportunità di visibilità per l'Australia Occidentale e mostrerà il nostro fantastico Stato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo".