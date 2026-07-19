Ancora nessun passo avanti in casa Inter per quanto riguarda la scelta dell'esterno destro chiamato a sostituire Denzel Dumfries. Sicuramente il nome più caldo è quello di Djed Spence, che però ha finito ieri il Mondiale con l'Inghilterra e quindi non verrebbe in Asia per la tournée prestagionale, aspetto che la dirigenza e lo staff tecnico starebbero prendendo in considerazione. In queste ore, secondo quanto riporta Sky Sport, sono in corso riflessioni sulle tempistiche e sull'operazione da portare avanti nei prossimi giorni.

Il weekend in corso è stato quindi di valutazioni, con Piero Ausilio che si è unito alla squadra in Germania per quelle che potrebbero essere ore decisive nel casting per il nuovo esterno. Ovviamente la posizione sull'out di destra resta una priorità, così come il difensore centrale. Sullo sfondo ci sono Givairo Read e Vanderson, con la lista che, secondo Sky, finirebbe qui, con nessun'altra pista battuta. Dopo il weekend arriverà una prima decisione per capire su che giocatore concentrare le risorse a partire dalla prossima settimana, così da regalare un rinforzo importante a Chivu il prima possibile.