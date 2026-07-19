Manca poco alla finale del Mondiale 2026. In campo Spagna e Argentina, in palio il titolo di campione del mondo e non solo. La Selección di Scaloni va a caccia del quarto titolo iridato, il secondo consecutivo dopo i successi del 1978, 1986 e 2022, mentre la Spagna punta a conquistare il secondo Mondiale della sua storia dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica.

Solo otto Nazionali sono riuscite a sollevare la Coppa del Mondo. A guidare la classifica resta il Brasile con cinque successi, seguito da Germania e Italia, entrambe a quota quattro. L'Argentina è attualmente ferma a tre affermazioni, ma con la finale del 2026 ha l'occasione di agganciare azzurri e tedeschi.

L'albo d'oro dei Mondiali

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1950: Uruguay

1954: Germania Ovest

1958: Brasile

1962: Brasile

1966: Inghilterra

1970: Brasile

1974: Germania Ovest

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Germania Ovest

1994: Brasile

1998: Francia

2002: Brasile

2006: Italia

2010: Spagna

2014: Germania

2018: Francia

2022: Argentina