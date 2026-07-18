Prosegue il ritiro in terra tedesca per l'Inter di Cristian Chivu, il cui lavoro è incentrato ovviamente sulla preparazione atletica. Anche nell'allenamento odierno il tecnico dei nerazzurri ha insistito parecchio sull'intensità nelle esercitazioni con la palla. "Avanti, avanti", sono queste le indicazioni più frequenti fornite da Chivu, come evidenzia Sky Sport. Uno dei punti di forza dell'Inter campione d'Italia è stata proprio quell'aggressività insistita e verticale che Chivu ha voluto tanto. E, rispondendo a una delle domande della conferenza pre-stagionale, Chivu ha detto di voler vedere una squadra ancora più coraggiosa. Dunque un coraggio maggiormente proiettato alla verticalità di far sempre male all'avversario.