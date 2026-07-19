L’inserimento stabile di Francesco Pio Esposito nella scorsa stagione e il ritorno di Aleksandar Stankovic rappresentano due segnali chiari della strategia scelta dall’Inter per costruire il proprio futuro.

Come ribadito anche da Giuseppe Marotta, il club vuole dare sempre più spazio ai giocatori cresciuti nel settore giovanile, senza però rinunciare a rinforzare la squadra attraverso il mercato. Due strade parallele, quindi, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività nel presente e creare valore nel medio-lungo periodo.

Chivu è l’allenatore ideale per valorizzare i giovani

In questo scenario, scrive Il Corriere dello Sport, Cristian Chivu rappresenta una figura particolarmente adatta. Il tecnico non ha paura di concedere spazio ai giovani e conosce già diversi elementi presenti nel ritiro per averli allenati durante la propria esperienza nel settore giovanile nerazzurro. Per chi sta svolgendo la preparazione con la prima squadra, dunque, l’occasione non è soltanto simbolica. Le possibilità di convincere Chivu sono concrete.

Mosconi: "Cerco di rubare qualcosa ogni giorno"

Tra i giovani che stanno provando a sfruttare questa opportunità c’è Mattia Mosconi, già debuttante in Serie A nella scorsa stagione. "Chivu è una persona fantastica, se c'è da farti un complimento te lo fa, così come ti aiuta se sbagli. È un grande allenatore e avrà un futuro top". Il giovane attaccante ha spiegato anche di osservare con particolare attenzione Pio Esposito: "Sto cercando di rubargli qualcosa ogni giorno, soprattutto a Pio Esposito che è giovane anche lui, ma fortissimo".

Il sogno è restare stabilmente tra i grandi

Mosconi si considera soprattutto una seconda punta, pur potendo ricoprire anche altri ruoli offensivi: "Ho giocato in tutti i ruoli, ma io sono una seconda punta. Posso fare anche il trequartista, ma il mio ruolo preferito è la seconda punta, mi piace svariare". Il suo obiettivo, però, è lo stesso di tutti i giovani presenti in Germania: "Giocare in pianta stabile in prima squadra, ovviamente". Nella nuova Inter, con Chivu in panchina e una società sempre più orientata alla valorizzazione del vivaio, quel sogno sembra oggi meno lontano.