Ivan Perisic continua a sperare in una nuova chiamata dell’Inter. Il croato aveva già aperto pubblicamente alla possibilità di tornare a Milano e ora sarebbe pronto a fare un passo ulteriore qualora il club nerazzurro decidesse di puntare ancora su di lui. "﻿Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi", aveva dichiarato nelle scorse settimane.

Come scrive Tuttosport, se arrivasse un segnale concreto dall’Inter, Perisic sarebbe disposto a chiedere al PSV di lasciarlo partire. Una scelta che, secondo quanto filtra, prenderebbe esclusivamente per i nerazzurri: il 37enne non sarebbe infatti interessato a vestire altre maglie in Serie A.

Chivu lo riaccoglierebbe volentieri

Perisic sa di godere della stima di Cristian Chivu, che avrebbe già manifestato apprezzamento nei suoi confronti nei mesi scorsi. Il croato ritiene inoltre di avere ancora una condizione fisica sufficiente per incidere ad alto livello, sia partendo dall’inizio sia entrando a gara in corso.

Il nodo è la linea di Oaktree

L’ostacolo principale potrebbe però essere rappresentato dalla politica societaria. Oaktree continua infatti a privilegiare investimenti su profili più giovani e l’età di Perisic potrebbe frenare un eventuale ritorno. Dal punto di vista tecnico, però, il suo arrivo offrirebbe esperienza, duttilità e leadership, oltre alla possibilità di accompagnare la crescita dei giocatori più giovani. Il messaggio del croato è già arrivato a Milano. Ora toccherà all’Inter decidere se trasformare quella disponibilità in una vera trattativa.