Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, ha parlato alla vigilia della finalissima contro la Spagna: "L'Argentina è una squadra che lotta e non si arrende mai. Lo abbiamo visto in tutto il torneo, specialmente nelle rimonte. Penso che Scaloni abbia creato una bella alchimia. Sono compatti, si aiutano a vicenda. Uno dei più grandi meriti del ct è stato quello di riuscire a proteggere Messi".

Parole importantissime anche per Lautaro Martinez: "Ha sempre un’incidenza importante. Anche quando entra dalla panchina riesce a farsi sentire. È uno di quei giocatori che possono cambiare una partita". Bertoni ha sottolineato anche la crescita del capitano dell’Inter e il suo peso all’interno del gruppo argentino.