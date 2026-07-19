L'Argentina si prepara alla seconda partecipazione consecutiva alla finale del Mondiale: di fronte, questa volta, la Spagna. Stasera al MetLife Stadium, New Jersey, andrà in scena quello che si candida a diventare l'evento sportivo più seguito della storia. Tutti gli occhi saranno puntati su Leo Messi, per quella che, secondo la logica che spesso l'argentino ha saputo smentire, dovrebbe essere l'ultima partita della sua carriera in una Coppa del Mondo. Prima della finale la Pulce ha scritto un bel messaggio alla squadra con cui ha condiviso questo ciclo di successi nella gestione Scaloni, pubblicandolo poi sui social.

Il messaggio di Messi e i suoi numeri con la Nazionale

"La parte migliore di tutti questi anni non sono stati soltanto i titoli, ma l'intero percorso", ha iniziato Messi, con il messaggio che prosegue, "condividere la quotidianità con questo gruppo, competere insieme, rialzarci nei momenti difficili e goderci ogni tappa del cammino. Grazie a ciascuno dei miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per far sì che questa nazionale rimanga una famiglia. A prescindere da cosa accadrà domani, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai: una storia che nessuno potrà cancellare. FORZA ARGENTINA".

Parole che sanno di addio all'Albiceleste? Può essere. Quella di questa sera per Messi sarà la 207esima presenza con l'Argentina, ovviamente record assoluto, così come i gol segnati, 125. A proposito di record, terza finale Mondiale per il giocatore dell'Inter Miami, dopo quelle del 2014 e del 2022. Sicuramente, però, il vero sogno di Messi è mettere a segno la doppietta consecutiva di squadra al Mondiale, traguardo riuscito solo all'Italia nel 1934 e nel 1938 e al Brasile nel 1958 e nel 1962.