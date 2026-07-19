Nessun colpo di scena nelle scelte di Lionel Scaloni per la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Il commissario tecnico dell'Albiceleste conferma le indiscrezioni della vigilia e lascia inizialmente in panchina Lautaro Martinez, puntando sulla coppia offensiva composta da Messi e Álvarez. Alla fine Scaloni ha confermato la fiducia nell'attaccante dell'Atletico Madrid, mentre il capitano dell'Inter sarà un'arma preziosa da utilizzare a gara in corso.

Le formazioni ufficiali

L'Argentina si schiera con il 4-4-2: Emiliano "Dibu" Martínez tra i pali; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico in difesa; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Nico González a centrocampo; in attacco Messi e Julián Álvarez.

La Spagna risponde con Unai Simón in porta; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella in difesa; Rodri e Fabián Ruiz in mediana; Álex Baena, Dani Olmo e Lamine Yamal alle spalle di Oyarzabal.