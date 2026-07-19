Francesco Pio Esposito continua a mostrare il suo piede caldo in questi giorni di ritiro estivo a Donaueschingen. E convince sempre più i suoi compagni, al punto da strappare il plauso speciela di Federico Dimarco che, come vi abbiamo riportato, lo ha incitato urlandogli un "Bravo, Diego" dopo un numero in allenamento. La scena è stata documentata da Sport Mediaset.