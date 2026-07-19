Francesco Pio Esposito continua a mostrare il suo piede caldo in questi giorni di ritiro estivo a Donaueschingen. E convince sempre più i suoi compagni, al punto da strappare il plauso speciela di Federico Dimarco che, come vi abbiamo riportato, lo ha incitato urlandogli un "Bravo, Diego" dopo un numero in allenamento. La scena è stata documentata da Sport Mediaset.

Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 13:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.