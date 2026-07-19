"Verona dovrà fare qualcosa di concreto per lasciare un segno nella memoria della città, perché quello che Osvaldo Bagnoli ha dato a Verona probabilmente è più di quanto Verona sia riuscita a restituire a lui". Così Damiano Tommasi, sindaco della città veneta, ha promesso ogni sforzo per una dedica a futura memoria dell'allenatore scomparso venerdì e i cui funerali si terranno martedì nella chiesa di San Zeno. In tanti, tra cittadini ed ex giocatori, hanno chiesto che venga intitolato all'ex tecnico anche dell'Inter lo stadio che oggi porta il nome del filantropo Marcantonio Bentegodi, teatro del clamoroso Scudetto del 1985: il capogruppo di Verona Domani in Consiglio comunale, Paolo Rossi, annuncia che già domani depositerà una mozione in tal senso, riporta L'Arena.

C'è anche l'ipotesi monumento

Fabio Segattini, capogruppo consiliare del PD, avanza invece un'altra proposta: "Bentegodi fu un grande benefattore della città e attivo per promuovere lo sport e penso sia giusto che resti a lui intitolato lo stadio attuale. Per ricordare Bagnoli vedrei invece un monumento, una statua, un’opera d’arte figurativa, da collocare in un luogo simbolo della città, che potrebbe anche essere proprio lo stadio". Sulla stessa sintonia Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d'italia: "Sono sempre stato contrario alla cultura della cancellazione. Lo stadio di Verona porta da oltre sessant’anni il nome di un grande veronese e cancellarlo significherebbe cancellare un pezzo della nostra storia. La memoria non si costruisce sostituendo una storia con un’altra. Diverso sarebbe il caso di un nuovo stadio. Se, come ho sempre auspicato, l’attuale società che amministra pro tempore l’Hellas Verona realizzasse un nuovo impianto in un’altra area della città, allora intitolarlo a Osvaldo Bagnoli sarebbe una scelta bellissima e naturale.”