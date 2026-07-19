Sarà una domenica di allenamento per l’Inter di Cristian Chivu, impegnata nel ritiro estivo di Donaueschingen. Nella giornata di ieri la squadra nerazzurra ha anche ricevuto la visita del Console italiano Pietro Falcone e di una delegazione del Consolato Italiano di Friburgo presso l’hotel che ospita il gruppo.

Dimarco torna ad allenarsi con i compagni

La buona notizia arriva da Federico Dimarco, che ha preso parte alla doppia seduta di ieri dopo il lieve affaticamento accusato nei giorni scorsi. L’esterno nerazzurro è dunque tornato regolarmente a disposizione di Chivu e ha ripreso il lavoro insieme al resto della squadra.

Oggi una sola seduta, da domani si torna al doppio allenamento

Il programma odierno sarà leggermente diverso rispetto agli ultimi giorni. I campioni d’Italia scenderanno infatti in campo soltanto al mattino, mentre nel pomeriggio è previsto riposo. Da domani, invece, l’Inter tornerà al consueto programma del ritiro tedesco, con una seduta al mattino e una seconda sessione nel pomeriggio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.