Si allarga il casting dell’Inter per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, tra i giocatori presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra c’è anche Wilfried Singo. Il difensore del Galatasaray rappresenta un profilo particolarmente interessante per la sua duttilità, caratteristica che gli permette di essere impiegato sia come esterno a tutta fascia sia come centrale difensivo.

Un profilo utile per più esigenze

La capacità di ricoprire più ruoli potrebbe rendere Singo una soluzione funzionale alle necessità dell’Inter, ancora alla ricerca di un nuovo interprete per la corsia destra ma anche di rinforzi per il reparto arretrato. Il suo nome si aggiunge così alla lista dei profili già monitorati dalla società nerazzurra, che continua a valutare diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Sezione: Mercato / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 09:43
Autore: Ludovica Ferrante
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