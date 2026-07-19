E' iniziata da poco la cerimonia di chiusura dei Mondiali: "Richiamando lo spirito delle feste di apertura, la cerimonia di chiusura accompagnerà il Mondiale fino al suo epilogo attraverso musica, cultura e calcio, prima del calcio d’inizio della finale che incoronerà i campioni di questo storico torneo“, ha dichiarato il Chief Operating Officer della manifestazione Heimo Schirgi. Alle 21 il calcio d'inizio della finalissima tra Spagna e Argentina.

“Mentre il mondo si unisce per la partita di calcio più importante della storia, questo spettacolo rivoluzionario celebrerà il calcio, la musica e i nostri valori condivisi, garantendo un’eredità che andrà oltre il fischio finale“, il commento del presidente della FIFA Gianni Infantino. Le paroile sono state riprese da OaSport.