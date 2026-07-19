Le partite del Calcio Italiano Festival in programma ad inizio agosto a Perth, in Australia, che vedranno protagonista anche l'Inter, saranno trasmesse in Europa, Asia, Sud America, Africa e Medio Oriente oltre che in Australia. L'annuncio è stato dato ieri: oltre a Seven Network, che trasmetterà gli incontri in patria, le partite andranno in onda in oltre 20 paesi in tutto il mondo, con partner come UOL in Brasile, L'Équipe in Francia, RTL in Belgio, Qiujing in Cina e DAZN in Giappone.

Sarà il presentatore Ryan Daniels condurrà la copertura di Seven del derby di Milano tra Inter e Milan, oltre che della sfida Juventus-Palermo: "Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo incredibile evento per l'Australia Occidentale. L'arrivo di questi giganti del calcio mondiale nella nostra città, nel nostro splendido stadio, sarà un'occasione memorabile. Noi di Channel Seven siamo molto orgogliosi di portare la magia dello sport ai nostri telespettatori in modo professionale, completo ed emozionante: queste partite saranno imperdibili". Sono attesi a Perth anche Christian Vieri e Javier Zanetti.