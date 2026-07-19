Francesco Acerbi si prepara a una nuova avventura in Serie A. Secondo quanto riporta oggi l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Sassuolo avrebbe offerto un contratto al giocatore uscito il 30 giugno dall'Inter. La società emiliana proporrebbe al giocatore un accordo di durata annuale, quindi fino al termine della stagione 2026/2027, con opzione per prolungare poi l'avventura insieme fino al 2028.

Per Acerbi sarebbe un ritorno: il giocatore, prima di passare alla Lazio e successivamente all'Inter, ha vestito la maglia dei neroverdi dal 2013 al 2018. Cinque stagioni in cui ha raccolto oltre 170 presenze e messo a segno 11 gol, entrando anche nel giro della Nazionale grazie alle prestazioni positive raccolte.