Arrivano buone notizie dalla Germania. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FcInterNews Federico Dimarco, che ieri si è allenato a parte per un leggero affaticamento, oggi ha iniziato il reinserimento in gruppo. 

L'MVP della Serie A 2026/27 dunque torna subito a lavorare in campo con i compagni di squadra. Per Chivu un'ottima notizia in vista anche delle prime sgambate e amichevoli stagionali. Resta da capire come sarà gestito in questa prima parte di precampionato, nessuno infatti vorrà correre inutili rischi. 

Sezione: Esclusive / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 12:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.