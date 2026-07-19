Didier Deschamps, ct della Francia, ha voluto salutare e ringraziare tutto il gruppo dopo l'ultima partita alla guida della nazionale francese: "Non ho potuto fare a meno di piangere. Questa è la conclusione dell'esperienza più bella. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto, perché non c'è niente che sia al di sopra della nazionale. È stata una giornata davvero speciale. Ho ricevuto dei messaggi molto gentili da persone che mi hanno commosso profondamente, perché sono persone a cui tengo molto, soprattutto ex giocatori. Io e il mio staff abbiamo cercato di essere al servizio della squadra a lungo, forse troppo a lungo per alcuni".