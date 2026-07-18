Mario Kempes, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, ha parlato della crescita di Lautaro Martinez dopo la rete decisiva contro l'Inghilterra. Un gol che, secondo l'ex attaccante, va ben oltre il semplice peso specifico di una semifinale mondiale.
"È un gol che nessuno dimenticherà mai. Né Lautaro, perché non si segna spesso in una semifinale della Coppa del Mondo, né il popolo argentino, che continua a vivere momenti di felicità incredibili. Qui negli Stati Uniti vedi maglie albiceleste in ogni città: sembra di stare in casa, i giocatori sentono questo amore", ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.
"Era già tra i migliori prima di questo Mondiale"
Kempes ha poi sottolineato come Lautaro non avesse bisogno del Mondiale per dimostrare il proprio valore. "Niente è come la Coppa del Mondo, niente dà simili emozioni e visibilità, ma Lautaro stava già nel gruppo dei migliori attaccanti del mondo per tutto quello che aveva fatto prima, con l'Inter, il club della sua vita, e con la nazionale".
Poi il riferimento al percorso costruito negli anni: "Ricordiamoci che aveva già deciso una Coppa America e che a Milano, da straniero, si è guadagnato la fascia da capitano. Questa rete è solo una conferma della grandezza di questo attaccante".
La concorrenza con Julian Alvarez
Sul possibile impiego in finale, Kempes non vede problemi nella convivenza o nell'alternanza tra Lautaro e Julian Alvarez. "Non lo so, il sistema di Scaloni prevede Messi con un altro attaccante, Julian Alvarez o lo stesso Lautaro. Ma, per come è fatto il calcio adesso, anche iniziare dalla panchina può risultare decisivo. La bravura di Lauti in semifinale sta nell'essere entrato con un atteggiamento giusto, anzi perfetto".
"Lautaro è nato per il gol"
Kempes ha quindi tracciato una distinzione tra i due centravanti. "Lautaro è più uomo d'area, nato per il gol. Julian è più un costruttore, ma sa punire le difese. Entrambi hanno colpi straordinari, come dimostrano i gol all'Egitto e all'Inghilterra. Sono pur sempre campioni del mondo e spero che diventino... bi-campioni".
"Contro la Spagna deve restare se stesso"
Alla vigilia della finale, il consiglio di Kempes per Lautaro è semplice. "Di essere se stesso, il Toro. Di fare quello che ha sempre fatto. I giocatori diventano grandi quando riescono a vivere le partite decisive come se fossero gare qualsiasi. Lautaro ha dimostrato tante volte di avere questo carattere".
E sulla sfida con la Spagna: "Sarà fondamentale capire chi controllerà di più il possesso e porterà la pressione più alta: se farlo bene pure l'Argentina, non solo la Spagna. Diciamo che è potere contro tiki-taka. Imprevedibilità che nasce sulla strada contro organizzazione: difficile annoiarsi".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 11:17 Nuovo portiere per l'Inter: in arrivo il 2006 Roberts Apsits
- 11:03 Francia-Inghilterra, Thuram ancora verso la panchina
- 10:49 Il Tempo - La Roma blinda Mancini: rinnovo fino al 2029
- 10:35 From UK - Non solo Inter e Juventus: su Stones c'è anche il Leeds
- 10:21 UFFICIALE - Samantha van Diemen è una nuova calciatrice dell'Inter
- 10:07 CdS - Chivu aspetta Calha in Germania, Thuram e Lautaro gli ultimi ad arrivare
- 09:53 CdS - Roma, per il dopo Celik occhi puntati anche su Carlos Augusto
- 09:39 UFFICIALE - Crespo riparte dal Messico: è il nuovo allenatore dell'Atlas
- 09:24 GdS - Chivu, via alla nuova Inter: si riparte senza più fantasmi
- 09:10 CdS - Centrocampo affollato, serve cedere per sognare Jones
- 08:56 CdS - Frattesi in vetrina, ma mancano offerte: Juve sullo sfondo
- 08:42 TS - Inter ad alta tensione, tra vicende extra-campo e mercato che non decolla
- 08:28 CdS - Spence resta in pole, sale Read come possibile alternativa
- 08:14 Kempes, che elogi a Lautaro: "È tra i big, entra sempre con la testa giusta"
- 08:00 Lautaro, orgoglio Inter: un'altra finale Mondiale per il capitano da 120 milioni
- 00:00 Chivu il paziente
- 23:56 Rodri: "Ecco come fermare Messi. L'Argentina è molto aggressiva"
- 23:50 L'ex allenatore di Lautaro: "Il gol all'Inghilterra? L'ho visto tante volte..."
- 23:36 Spagna, Laporte avvisa: "Argentina aggressiva. E spesso impunita"
- 23:20 Sky - Muro Tottenham, per l'Inter Spence e Romero piste in salita
- 23:10 Il Cagliari rinuncia ad Andrea Belotti. Accardi: "Scelta fatta a malincuore"
- 22:56 Abodi: "Dopo la sentenza Agnelli serve riflessione sulla Giustizia sportiva"
- 22:41 Romano: "Spence, operazione più in stile Palestra che Khalaili"
- 22:27 Il ricordo di Bergomi: "Bagnoli allenatore moderno, avanti anni luce"
- 22:13 Beckham: "La finale dei Mondiali è come un derby di Milano"
- 21:59 Champions, martedì via al 2° turno preliminare: debutta il Fenerbahçe
- 21:44 Preliminari Champions, passa il Kairat. Settimana d'oro per l'Univ. Craiova
- 21:30 Sommer si presenta al Brugge: "Ho 37 anni e adoro fare il portiere"
- 21:24 Altobelli: "Lautaro Martinez ama la maglia e vive l'Inter con passione"
- 21:09 Vincic arbitro della finale, Collina: "La scelta dopo un lungo processo"
- 20:55 Turnover Francia con Thuram? Deschamps: "Non ho un barbiere fisso"
- 20:40 videoPotenza e velocità di esecuzione: Esposito scalda il destro
- 20:27 Mondiali 2026, la FIFA come la NBA: arrivano gli anelli dei campioni
- 20:12 Gosens dice addio all'Italia: "Volevo una fine diversa". Lo aspetta lo Schalke 04
- 19:58 Collovati ricorda Bagnoli: "Allenatore rivoluzionario. Uno dei primi a giocare con il 3-5-2 e il 5-3-2"
- 19:43 Pizzi: "Lautaro titolare in finale? Può darsi. Sui parametri zero all'Inter..."
- 19:30 Rassicurazioni per Spagna e Argentina: l'intervallo sarà quasi nella norma
- 19:21 Under 23, piace il giovane Di Vico della Salernitana: duello col Barletta
- 19:14 Dall'Inghilterra - Non solo Inter su Stones. Riflettori juventini sul difensore
- 19:00 Rivivi la diretta! Al VIA il RITIRO in GERMANIA, PROCLAMI CHAMPIONS e un MERCATO a RALLENTATORE. CHIVU aspetta
- 18:53 Allenamenti a Donaueschingen, valutati gli avversari per le amichevoli
- 18:40 Francia, volti tesi prima della finalina: Thuram fra i più smarriti
- 18:27 UFFICIALE - Muharemovic è del Leeds. Contratto quinquennale per lui
- 18:17 From UK - Il Tottenham vuole snellire la rosa: Spence tra i sacrificabili
- 18:15 La traccia di Zielinski: "Vogliamo ripeterci e fare meglio in Champions"
- 18:05 Braglia: "Scudetto, ecco cosa manca a Juve e Milan per competere con l'Inter"
- 17:50 Lautaro sempre più 'Mondiale': le quote di un suo gol in finale
- 17:35 Lucumì, il Bologna chiede almeno 25 milioni di euro. Ma la scadenza...
- 17:20 Romero gradisce l'opzione Inter. Ma c'è anche l'Atletico Madrid: i dettagli
- 17:05 Di Gennaro su Bagnoli: "Rimase deluso dopo l'esonero dall'Inter"
- 16:50 videoRitiro in Germania, Bisseck padrone di casa: il difensore accoglie i compagni in campo
- 16:35 Inter, non solo la maglia Away 26/27: ecco la collezione speciale ispirata al baseball
- 16:20 Inter U23: ecco lo staff di Stefano Vecchi per la stagione 2026/2027
- 16:05 Juventus, Spalletti: "Per lo Scudetto siamo distanti. Su Vlahovic dico che..."
- 15:50 Messi racconta il gol del 2-1 contro l'Inghilterra: "Così sono riuscito a crossare per Lautaro"
- 15:35 "Vogliamo migliorare in Champions", Zielinski è l'ultimo a dirlo. Il Ralphcanesimo per ora dice altro
- 15:21 Napoli, guai per Buongiorno: salterà il ritiro di Dimaro
- 15:07 Muore a 30 anni Valentina Baldini, figlia di Silvio: il cordoglio dell'Inter
- 14:53 Esposito-Inter, rinnovo in vista: settimana prossima incontro tra le parti
- 14:39 Spagna-Argentina, designato l'arbitro per la finalissima: gara affidata a Vincic
- 14:25 Guardiola spegne i sogni azzurri: "Voglio godermi altro rispetto al calcio"
- 14:11 Dal Belgio - Sommer, non solo il Bruges: ecco i club che erano su di lui
- 13:57 Sky - Inter, Spence e Read i principali candidati per la fascia destra
- 13:43 Sky - Molina, c'è una nuova concorrente che arriva dalla Serie A
- 13:29 SM - Spence primo nome per la fascia, Inter pronta a offrire 35 milioni più bonus
- 13:14 Inter U23, i convocati per il ritiro di Livigno e il programma della preseason
- 13:00 videoZielinski: "Vogliamo ripeterci e alzare il livello in Europa. Stankovic? Già si è visto..."
- 12:55 Como, colpo in difesa: intesa col Chelsea per Chalobah a 32 milioni
- 12:42 Anche l'Inter si unisce al cordoglio per Osvaldo Bagnoli
- 12:28 videoMercato, rientro dei Nazionali e gli arrivi di Ausilio e Marotta: le ultime dal ritiro