Julián Álvarez o Lautaro Martínez? E' stato sempre questo il grande dubbio della vigilia della finale tra Spagna e Argentina, con Lionel Scaloni chiamato a scegliere chi affiancare a Lionel Messi nel reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da Gastón Edul, giornalista di TyC Sports e tra le fonti più vicine alla nazionale argentina, la scelta del commissario tecnico sarebbe ricaduta sull'attaccante dell'Atletico Madrid. Sarà quindi Julián Álvarez a partire dal primo minuto, con Lautaro Martínez inizialmente destinato alla panchina. 

Da vedere se il Toro troverà spazio a gara in corso e se riuscirà ancora una volta ad incidere come fatto nella fase ad eliminazione diretta contro Egitto, Svizzera e Inghilterra. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 18:45
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.