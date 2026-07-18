Il papà di Lautaro Martinez, Mario, è presente negli Stati Uniti a un giorno di distanza dalla finalissima dei Mondiali tra Argentina e Spagna. In serata è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport e si è emozionato sulla dedica che il figlio gli ha fatto dopo aver realizzato il gol decisivo nella semifinale dei Mondiali: "Mi è venuta la pelle d'oca, avevo l'emozione del gol che aveva appena segnato e la dedica è stata una emozione pura. Per arrivare qui, ha fatto tanti sacrifici, a quando se n'è andato per la prima volta da casa. Adesso penso a tutto il suo percorso di vita", ha detto il papà di Lautaro.

Non sono mancati i riferimenti all'Inter: "E' bello il cuore che mio figlio ha dato all'Inter, gli interisti glielo stanno ridando. Lui ha dato tanto all'Inter, è legatissimo al club. A prescindere da quanto giocherà, si è abituato a questa cosa di entrare dalla panchina in nazionale. Comunque è al 100 percento e ora manca l'ultimo step".