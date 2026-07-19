Piero Ausilio è atteso oggi a Donaueschingen, sede del ritiro estivo dell’Inter, dopo l’arrivo di Dario Baccin. La visita del direttore sportivo - scrive Tuttosport - sarà l’occasione per fare il punto con Cristian Chivu su un mercato che, al momento, ha ancora diverse caselle da riempire. Tra i big partiti, infatti, soltanto Yann Sommer è stato sostituito con l’arrivo di Ivan Provedel. Restano ancora da individuare l’erede di Dumfries e i rinforzi necessari al centro della difesa dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.

I primi obiettivi di Chivu sono sfumati

Un mese fa il tecnico aveva indicato tre nomi principali: Palestra, Solet e Curtis Jones. L’operazione Palestra sembrava ormai impostata prima dell’inserimento del Chelsea, mentre quella per Khalaili, individuato successivamente come alternativa, è saltata per il mancato ottenimento dell’idoneità sportiva in Italia. Anche Solet è progressivamente uscito dai radar, tra le richieste dell’Udinese e alcuni dubbi sul profilo. Curtis Jones, invece, resta un obiettivo complicato e non prioritario: il Liverpool difficilmente aprirà alla cessione per meno di 40 milioni complessivi e i nerazzurri a centrocampo devono prima sfoltire la rosa.

Spence e Read, ma serve scegliere dove investire

Ora l’Inter deve decidere come distribuire il budget. Spence ha costi elevati, simili a quelli previsti per Palestra, mentre Givairo Read rappresenterebbe una scommessa di prospettiva comunque molto onerosa.