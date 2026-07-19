Curtis Jones resta un obiettivo complicato e non prioritario perché il Liverpool difficilmente aprirà alla cessione per meno di 40 milioni complessivi e i nerazzurri a centrocampo devono prima sfoltire la rosa. La situazione è la seguente: Iraola ha dichiarato apertamente di volerlo trattenere in squadra e anche altre società stanno provando a inserirsi negli scorsi giorni. Il tecnico aveva parlato così del calciatore: "Stimo molto Curtis. Per me è un giocatore eccezionale e spero che possa continuare con noi e mantenere gli ottimi livelli di rendimento mostrati finora - ha detto Iraola -. È molto importante che sia uno 'Scouse', che sia di queste parti. Apprezzo anche la sua personalità".

Forma e sostanza

Jones ha davvero tante qualità tecniche. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione. Chivu lo ritiene un profilo davvero completo che rinforzerebbe e non di poco il reparto mediano dei nerazzurri.