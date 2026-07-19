Piero Ausilio è arrivato al ritiro di Donaueschingen. Sky Sport documenta l'ingresso del direttore sportivo del club nerazzurro, entrato nel quartiere generale con una golf car. Viene inoltre raccontato un simpatico siparietto: al momento del suo arrivo, Ausilio, circondato dai tifosi per foto e autografi, è stato approcciato da un bambino che gli ha chiesto chi avrebbe comprato l'Inter facendo il nome di Djed Spence, con Ausilio che ha fatto giurare l'inviato Matteo Barzaghi di non aver 'assoldato' il piccolo per strappargli delle informazioni.

Nessuna dichiarazione diretta di Ausilio al momento del suo arrivo, col dirigente che si è limitato a ribadire che il club è comunque tranquillo e sta lavorando per quel che riguarda il mercato. Non si avverte alcuna pressione, quindi, nel cercare i rinforzi che comunque il tecnico si aspetta per vedere completata la rosa per la prossima stagione.