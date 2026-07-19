Il responsabile dello sviluppo globale del calcio Fifa, Arsene Wenger, ha approvato il nuovo format del Mondiale di calcio, commentando così la sua opinione: "C'erano molti interrogativi sulla presenza di 48 squadre ma io anzitutto credo che fosse eticamente necessario, perchè alcune confederazioni non erano abbastanza rappresentati, e anche l'idea che alcune nazionali non fossero abbastanza forti, ma a entrambi i dubbi è stata data la risposta: abbiamo visto partite fantastiche e grande spettacolo e abbiano visto che il divario tra le nazionali si è ridotto".