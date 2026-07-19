Il responsabile dello sviluppo globale del calcio Fifa, Arsene Wenger, ha approvato il nuovo format del Mondiale di calcio, commentando così la sua opinione: "C'erano molti interrogativi sulla presenza di 48 squadre ma io anzitutto credo che fosse eticamente necessario, perchè alcune confederazioni non erano abbastanza rappresentati, e anche l'idea che alcune nazionali non fossero abbastanza forti, ma a entrambi i dubbi è stata data la risposta: abbiamo visto partite fantastiche e grande spettacolo e abbiano visto che il divario tra le nazionali si è ridotto".

Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 21:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione