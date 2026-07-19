Mentre il Lecco ha iniziato il suo ritiro a Pergine Valsugana, continua la metamorfosi del Rigamonti-Ceppi, il piccolo impianto casa delle partite della squadra bluceleste. È praticamente pronto infatti il nuovo campo in erba sintetica: mancano soltanto alcune rifiniture da completare ma il terreno di gioco è perfettamente agibile. Diversa anche la tecnologia adottata: fili alti, intaso di sabbia e materiale drenante verde molto diverso rispetto al precedente mix di terra, sughero e scarti di mais. Il primo, vero banco di prova del nuovo manto sarà l’amichevole del 5 agosto, quando la squadra di Federico Valente si misurerà con ’Inter Under 23.

Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 17:19 / Fonte: Leccochannelnews.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.