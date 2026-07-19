Mentre il Lecco ha iniziato il suo ritiro a Pergine Valsugana, continua la metamorfosi del Rigamonti-Ceppi, il piccolo impianto casa delle partite della squadra bluceleste. È praticamente pronto infatti il nuovo campo in erba sintetica: mancano soltanto alcune rifiniture da completare ma il terreno di gioco è perfettamente agibile. Diversa anche la tecnologia adottata: fili alti, intaso di sabbia e materiale drenante verde molto diverso rispetto al precedente mix di terra, sughero e scarti di mais. Il primo, vero banco di prova del nuovo manto sarà l’amichevole del 5 agosto, quando la squadra di Federico Valente si misurerà con ’Inter Under 23.