"La finale è tutta un'altra cosa. E' un incrocio fra le Nazioni Unite e la notte degli Oscar", ha detto Alex Lasry, il responsabile del comitato per la Coppa del Mondo di New York-New Jersey. Le parole sono state riprese dall'ANSA. E la finale è tutta un'altra cosa anche sul piano della sicurezza. Misure di sicurezza a dir poco imponenti per la finalissima dei Mondiali. Il Secret Service è in prima linea nei controlli e i cancelli sono stati aperti un'ora prima per favorire il regolare flusso degli spettatori all'interno dello stadio.