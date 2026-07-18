Davide Frattesi dovrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferisce TuttoNapoli, sul centrocampista classe '99, in passato si era parlato di interessamenti di Napoli o Roma, ma adesso le possibilità che potrebbero essere sul tavolo sono quelle relative a Juventus e Nottingham Forest. Anche se, in questo momento, non c'è alcuna vera e propria trattativa. Nell'ultima stagione il rendimento di Frattesi non è stato così brillante, complice anche lo scarso utilizzo nello scacchiere di Chivu.