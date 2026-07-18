Il campo inizia a chiamare e l'Inter risponde presente. Prosegue senza soste di alcun tipo il lavoro interista in terra tedesca. Come riportano i colleghi di Sky, sullo sfondo resta il mercato, con l'esigenza più necessaria che corrisponde all'esterno destro. Mentre aspetta rinforzi, il tecnico Cristian Chivu sta facendo di necessità virtù. Un primo tassello sembra essere chiaro: Chivu insiste con Diouf sulla destra, anche se il giocatore deve e può crescere molto specialmente sul piano tattico. Luis Henrique, nel frattempo, viene adattato a sinistra. Diouf - riporta sempre Sky - ha segnato un paio di gol interessanti oggi, e può ancora migliorare molto sul piano dell'intensità.