Solidità, classe e carattere: dal suo arrivo in nerazzurro Manuel Akanji ha portato queste e molte altre qualità al servizio dell'Inter. Oggi il difensore svizzero festeggia il suo 31° compleanno, il primo da giocatore nerazzurro.

Arrivato a Milano l'ultimo giorno del calciomercato 2025, fin dal primo giorno Akanji è diventato un elemento fondamentale della squadra nerazzurra: Manuel ha giocato 45 delle 52 partite dell'Inter nella stagione 2025/26. Un anno indimenticabile per i tifosi nerazzurri e per Akanji, concluso con la conquista di uno storico Double. Uno Scudetto, una Coppa Italia e anche due gol segnati per Manuel nella sua prima annata interista, arrivati di testa contro Sassuolo e Lecce.

Nato il 19 luglio 1995 a Neftenbach, in Svizzera, oggi Akanji compie 31 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!